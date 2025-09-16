Zinspolitik im Fokus: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen weitestgehend auf rotem Terrain

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften am Dienstag nahe der Nulllinie starten. Die größten Börsen Asiens präsentieren sich am Dienstag überwiegend in Rot.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt wird am Dienstag kaum verändert erwartet.

Der ATX bewegt sich in vorbörslichen Indikationen seitwärts.

Die europäischen Börsen dürften am Dienstag wenig verändert in den Handel starten. Im Blick steht weiter die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch in den Blick. Es wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen um 25 Basispunkte senken wird. Spannender wird der geldpolitische Ausblick. An Konjunkturdaten steht am Dienstag die Veröffentlichung des ZEW-Index für September im Blick. Sowohl bei den Konjunkturerwartungen wie auch bei der Lage rechnen Analysten mit einer Verschlechterung. Unternehmensnachrichten sind rar. Schaeffler veranstaltet seinen Kapitalmarkttag. Auf diesem sollen auch neue Mittelfristziele bekannt gegeben werden.

DEUTSCHLAND

Der DAX dürfte am Dienstag kaum verändert in den Handel starten.

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie.

Nach dem vorsichtig optimistischen Wochenstart dürfte der DAX am Dienstag wenig bewegt in den Handel starten. Der Leitindex dürfte also weiter in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Anleger blicken ehrfürchtig auf die Fed, die in Washington ihre Tagung beginnt und dann am Mittwochabend ihre nächste Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Für diese könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Montag aufwärts.

So eröffnete der Dow Jones minimal höher und bewgte sich auch im weiteren Verlauf nahe der Nulllinie. Leztendlich verabschiedete er sich 0,11 Prozent höher bei 45.884,25 Punkten aus dem Handel.

Daneben zog der Techwerteindex NASDAQ Composite deutlicher an, nachdem er bereits zum Start etwas gestiegen war. Zum Handelsschluss war noch ein Plus von 0,94 Prozent bei 22.348,75 Zählern zu sehen.

Gespannt warten die Marktteilnehmer auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Hier wird vor dem Hintergrund von Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes und einer anhaltend hohen Inflation überwiegend erwartet, dass die Währungshüter die Zinsen um 25 Basispunkte senken werden.

Zudem fanden erneut Handelsgespräche zwischen den USA und China statt. Diese seien sehr gut gelaufen, teilte US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mit. Er werde zudem am Freitag mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi sprechen, so Trump weiter.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien weisen am Dienstag überwiegend negative Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zeigt sich zeitweise mit einem Gewinn von 0,46 Prozent bei 44.976,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite am Dienstag zwischenzeitlich um 0,17 Prozent auf 3.853,92 Indexpunkte.

In Hongkong fällt der Hang Seng zeitweise um 0,08 Prozent auf 26.424,33 Punkte.

Auch am Dienstag zeigen sich die Börsen in Asien erneut uneinheitlich. Händler verweisen vor allem auf die Aussicht auf sinkende US-Zinsen, über die die Fed Mitte der Woche entscheiden wird. Daneben sorgt die neu entfachte KI-Euphorie für Rückenwind.

