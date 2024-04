NASDAQ Composite Index-Papier American Bio Medica-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Bio Medica von vor einem Jahr gekostet

Anleger, die vor Jahren in American Bio Medica-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 1 Jahr wurde das American Bio Medica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NASO gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das American Bio Medica-Papier letztlich bei 0,02 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die American Bio Medica-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 567 214,974 American Bio Medica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.04.2024 gerechnet (0,00 USD), wäre die Investition nun 170,16 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 170,16 USD, was einer negativen Performance von 98,30 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte American Bio Medica einen Börsenwert von 14484,650576 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at