NASDAQ Composite Index-Papier American Software A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Software A von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in American Software A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das American Software A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 24,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das American Software A-Papier investiert hätte, hätte er nun 408,163 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 27.08.2024 4 620,41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete American Software A eine Marktkapitalisierung von 372,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at