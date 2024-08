NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial-Aktie: Diese Dividende steht AmeriServ Financial-Aktionären zu

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier AmeriServ Financial am 20.08.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,12 USD vereinbart. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Somit vergütet AmeriServ Financial die Aktionäre insgesamt mit 2,06 Mio. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 4,57 Prozent gestiegen.

AmeriServ Financial-Ausschüttungsrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der AmeriServ Financial-Anteilsschein via NASDAQ bei einem Wert von 2,45 USD. Das AmeriServ Financial-Papier verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 3,71 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,92 Prozent betrug.

AmeriServ Financial-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr sank der AmeriServ Financial-Kurs via NASDAQ um 21,97 Prozent. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 96,18 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie AmeriServ Financial

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel AmeriServ Financial

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens AmeriServ Financial steht aktuell bei 40,494 Mio. USD. AmeriServ Financial weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. 2023 setzte AmeriServ Financial 77,250 Mio. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von -0,20 USD.

Redaktion finanzen.at