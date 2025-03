Verluste in New York: NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,53 Prozent auf 17 804,03 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,490 Prozent tiefer bei 17 811,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 899,01 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 743,80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17 988,02 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 1,34 Prozent zurück. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2025, den Stand von 18 544,42 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.12.2024, einen Stand von 19 722,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 16 399,52 Punkte taxiert.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 7,66 Prozent ein. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 20 118,61 Punkten. Bei 17 238,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Donegal Group B (+ 8,08 Prozent auf 16,86 USD), Astro-Med (+ 8,02 Prozent auf 9,29 USD), Neogen (+ 6,29 Prozent auf 8,96 USD), Cumulus Media A (+ 5,83 Prozent auf 0,51 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,56 Prozent auf 2,52 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil 3D Systems (-20,96 Prozent auf 2,15 USD), Verint Systems (-13,37 Prozent auf 18,73 USD), Dorel Industries (-12,35 Prozent auf 1,42 USD), Modine Manufacturing (-7,70 Prozent auf 79,96 USD) und Microvision (-6,47 Prozent auf 1,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 52 433 893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

