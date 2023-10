NASDAQ Composite Index-Papier Associated Banc-Corp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated Banc-Corp von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Associated Banc-Corp eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Associated Banc-Corp-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Associated Banc-Corp-Aktie betrug an diesem Tag 24,35 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Associated Banc-Corp-Aktie investiert hat, hat nun 410,678 Anteile im Depot. Die gehaltenen Associated Banc-Corp-Aktien wären am 30.10.2023 6 648,87 USD wert, da der Schlussstand 16,19 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 33,51 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Associated Banc-Corp bezifferte sich zuletzt auf 2,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at