NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ballard Power von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Ballard Power-Anteilen via Börse TSX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,87 CAD. Wenn ein Anleger damals 100 CAD in das Ballard Power-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,036 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 67,12 CAD, da sich der Wert einer Ballard Power-Aktie am 05.06.2024 auf 3,94 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 32,88 Prozent vermindert.

Der Ballard Power-Wert an der Börse wurde auf 1,20 Mrd. CAD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at