NASDAQ Composite Index-Papier Barrett Business Services-Aktie: Mit dieser Dividendenausschüttung können Barrett Business Services-Aktionäre rechnen

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die Barrett Business Services-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services am 03.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 USD zu zahlen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Die Gesamtsumme der Dividendenzahlungen von Barrett Business Services beträgt 8,09 Mio. USD. So ermäßigte sich die Barrett Business Services- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 5,05 Prozent.

Barrett Business Services-Aktien-Dividendenrendite

Die Barrett Business Services-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 136,03 USD aus dem NASDAQ-Handel. Die Barrett Business Services-Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,04 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 1,29 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Barrett Business Services via NASDAQ 57,08 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 58,28 Prozent besser entwickelt als der Barrett Business Services-Kurs.

Dividendenerwartung von Barrett Business Services

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Barrett Business Services

Barrett Business Services ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 863,518 Mio. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Barrett Business Services beläuft sich aktuell auf 15,67. Der Umsatz von Barrett Business Services belief sich in 2023 auf 1,069 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 7,52 USD.

Redaktion finanzen.at