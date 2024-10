NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Cathay General Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 24,58 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Cathay General Bancorp-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,683 Cathay General Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 792,51 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 79,25 Prozent.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at