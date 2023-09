NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Cogent Communications abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Cogent Communications-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 66,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 149,880 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Cogent Communications-Papiers auf 69,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 475,12 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4,75 Prozent.

Cogent Communications wurde am Markt mit 3,48 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at