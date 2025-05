Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Der NASDAQ Composite gewann zum Handelsende an Wert.

Letztendlich verbuchte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 1,07 Prozent auf 17 928,14 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1,03 Prozent auf 17 920,15 Punkte an der Kurstafel, nach 17 738,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17 776,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 096,00 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 0,624 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 267,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, den Wert von 19 523,40 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2024, den Stand von 16 302,76 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 7,02 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell DENTSPLY SIRONA (+ 16,30 Prozent auf 15,91 USD), Commercial Vehicle Group (+ 15,53 Prozent auf 1,19 USD), 3D Systems (+ 14,80 Prozent auf 2,25 USD), ACADIA Pharmaceuticals (+ 14,31 Prozent auf 16,93 USD) und Digi International (+ 14,07 Prozent auf 32,02 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Scientific Games (-13,98 Prozent auf 80,54 USD), Lifetime Brands (-8,81 Prozent auf 3,00 USD), Nissan Motor (-7,98 Prozent auf 2,31 USD), Nortech Systems (-7,39 Prozent auf 8,65 USD) und Cogent Communications (-7,35 Prozent auf 49,30 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43 196 077 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,850 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,43 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at