NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Cognex bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Cognex-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 45,47 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 21,993 Cognex-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2023 gerechnet (43,23 USD), wäre die Investition nun 950,74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,93 Prozent.

Cognex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at