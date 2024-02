NASDAQ Composite Index-Papier Computer Programs and Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Computer Programs and Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Computer Programs and Systems eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Computer Programs and Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 300,391 Computer Programs and Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Computer Programs and Systems-Papiers auf 9,45 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 838,69 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 71,61 Prozent.

Zuletzt verbuchte Computer Programs and Systems einen Börsenwert von 133,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at