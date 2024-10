NASDAQ Composite Index-Papier Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Corcept Therapeutics-Papier bei 2,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 35,211 Corcept Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Aktien wären am 07.10.2024 1 572,54 USD wert, da der Schlussstand 44,66 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1 472,54 Prozent angewachsen.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 4,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

