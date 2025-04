Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Mittag freundlich

Am dritten Tag der Woche wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch klettert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,38 Prozent auf 17 516,51 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 1,39 Prozent schwächer bei 17 207,01 Punkten, nach 17 449,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 181,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 551,06 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 2,76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 18 847,28 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 02.01.2025, mit 19 280,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.04.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 16 240,45 Punkten berechnet.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,15 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 16 854,37 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AngioDynamics (+ 15,94 Prozent auf 11,20 USD), Dorel Industries (+ 8,19 Prozent auf 1,26 USD), Sangamo Therapeutics (+ 7,30 Prozent auf 0,61 USD), CIENA (+ 6,03 Prozent auf 65,25 USD) und Geron (+ 5,74 Prozent auf 1,57 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen BlackBerry (-8,71 Prozent auf 3,41 USD), Corcept Therapeutics (-8,25 Prozent auf 84,35 USD), AXT (-3,25 Prozent auf 1,49 USD), Ultralife Batteries (-2,97 Prozent auf 4,90 USD) und Astro-Med (-2,94 Prozent auf 8,92 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14 180 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,108 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SIGA Technologies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,44 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at