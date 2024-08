NASDAQ Composite Index-Papier Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Donegal Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Donegal Group A-Papier an diesem Tag bei 14,79 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 67,613 Donegal Group A-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 969,57 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 13.08.2024 auf 14,34 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 3,04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 462,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at