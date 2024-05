NASDAQ Composite Index-Papier Encore Wire-Aktie: So viel Dividende schüttet Encore Wire an Anleger aus

So viel Dividende zahlt Dividendenaktie Encore Wire.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Encore Wire am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,08 USD vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 1,38 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung von Encore Wire hat sich somit im Vorjahresvergleich um 10,97 Prozent verringert.

Encore Wire-Stockdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der Encore Wire-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 281,20 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2023 weist der Encore Wire-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 0,04 Prozent auf. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0,06 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Encore Wire via NASDAQ 248,93 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 249,13 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Encore Wire

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,03 Prozent nachlassen.

Encore Wire-Grunddaten

Encore Wire ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 4,439 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Encore Wire verfügt über ein KGV von aktuell 9,88. 2023 setzte Encore Wire 2,568 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 22,07 USD.

