NASDAQ Composite Index-Papier Enzon Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Enzon Pharmaceuticals von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NASO Handel mit Enzon Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Enzon Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5 882,353 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Enzon Pharmaceuticals-Papiere wären am 14.05.2024 529,41 USD wert, da der Schlussstand 0,09 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,06 Prozent abgenommen.

Alle Enzon Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at