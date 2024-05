NASDAQ Composite Index-Papier Escalon Medical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Escalon Medical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Escalon Medical-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NASO wochenend-bedingt kein Handel mit dem Escalon Medical-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 0,27 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Escalon Medical-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 372,509 Escalon Medical-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 23.05.2024 65,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,81 Prozent.

Der Escalon Medical-Wert an der Börse wurde auf 1,36 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at