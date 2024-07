NASDAQ Composite Index-Papier Escalon Medical-Aktie: So viel Verlust hätte eine Escalon Medical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Escalon Medical-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Escalon Medical-Papier an der Börse NASO ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4 722,550 Escalon Medical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2024 auf 0,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 729,16 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 27,08 Prozent.

Der Börsenwert von Escalon Medical belief sich jüngst auf 1,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at