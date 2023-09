NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Expeditors International of Washington-Investment eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Expeditors International of Washington-Anteile an diesem Tag 73,53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,600 Expeditors International of Washington-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 545,76 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 27.09.2023 auf 113,66 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,58 Prozent zugenommen.

Der Expeditors International of Washington-Wert an der Börse wurde auf 16,95 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at