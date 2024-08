NASDAQ Composite Index-Papier EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die EZCORP-Aktie gebracht.

EZCORP-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 8,61 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die EZCORP-Aktie investiert hätte, hätte er nun 116,144 Anteile im Depot. Die gehaltenen EZCORP-Papiere wären am 19.08.2024 1 393,73 USD wert, da der Schlussstand 12,00 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 39,37 Prozent.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 647,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at