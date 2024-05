NASDAQ Composite Index-Papier First Financial Bancorp-Aktie: Diese Dividende sieht First Financial Bancorp für Anteilseigner vor

First Financial Bancorp-Anleger aufpasst: So hoch fällt die First Financial Bancorp-Dividendenzahlung aus.

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp am 28.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,92 USD. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 87,16 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 0,635 Prozent.

First Financial Bancorp- Dividendenrenditeanpassung

Der First Financial Bancorp-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 22,24 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 weist die First Financial Bancorp-Aktie eine Dividendenrendite von 3,87 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 3,80 Prozent lag.

Aktienkursentwicklung vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von First Financial Bancorp via NASDAQ um 4,51 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 82,35 Prozent stärker zugenommen als der First Financial Bancorp-Kurs.

Dividendenschätzung von First Financial Bancorp

Demzufolge würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4,14 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie First Financial Bancorp

First Financial Bancorp ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 2,149 Mrd. USD. Das First Financial Bancorp-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 8,83. 2023 setzte First Financial Bancorp 1,115 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 2,72 USD.

Redaktion finanzen.at