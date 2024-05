NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die Flushing Financial-Dividendenzahlung

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Flushing Financial-Aktionäre über die Auszahlung einer Dividende in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Flushing Financial am 29.05.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2023 0,88 USD. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. 26,26 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Das entspricht einer Verringerung der Flushing Financial- Gesamtausschüttung um 2,85 Prozent verglichen mit dem Vorjahr.

Flushing Financial-Dividendenrendite im Fokus

Letztlich notierte der Flushing Financial-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 12,28 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Flushing Financial-Titels 5,34 Prozent. Damit hat die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich zugenommen. Damals betrug sie noch 4,54 Prozent.

Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Flushing Financial via NASDAQ 42,29 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 62,41 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Flushing Financial- Dividendenschätzung

Folglich würde sich die Dividende laut FactSet-Schätzungen nicht verändern. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 7,17 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Flushing Financial

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Flushing Financial beläuft sich aktuell auf 376,448 Mio. USD. Flushing Financial weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,20 auf. Im Jahr 2023 erzielte Flushing Financial einen Umsatz von 420,890 Mio.USD sowie ein EPS von 0,96 USD.

