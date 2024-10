NASDAQ Composite Index-Papier Flushing Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flushing Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Flushing Financial-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Flushing Financial-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Flushing Financial-Aktie bei 12,77 USD. Bei einem Flushing Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 783,085 Flushing Financial-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2024 10 869,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,88 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,69 Prozent vermehrt.

Flushing Financial wurde am Markt mit 423,40 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at