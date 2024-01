NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fulton Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14,52 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investierten, hätten nun 68,871 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.01.2024 1 092,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,87 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +9,30 Prozent.

Fulton Financial war somit zuletzt am Markt 2,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at