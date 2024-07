NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glacier Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Glacier Bancorp-Papier statt. Zum Handelsende standen Glacier Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 33,36 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 299,760 Anteile im Depot. Die gehaltenen Glacier Bancorp-Anteile wären am 23.07.2024 13 549,16 USD wert, da der Schlussstand 45,20 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +35,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glacier Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 4,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at