NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gladstone Commercial von vor einem Jahr verdient

Am 24.04.2023 wurden Gladstone Commercial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Gladstone Commercial-Aktie bei 12,00 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 833,333 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.04.2024 11 158,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,39 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 11,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 532,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at