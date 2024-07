NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 22,93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Gladstone Commercial-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4,361 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.07.2024 gerechnet (14,80 USD), wäre das Investment nun 64,54 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Gladstone Commercial eine Börsenbewertung in Höhe von 582,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at