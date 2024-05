NASDAQ Composite Index-Papier Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gladstone Commercial-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gladstone Commercial-Investment verlieren können.

Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,04 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Gladstone Commercial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,753 Gladstone Commercial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 13,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,55 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Gladstone Commercial einen Börsenwert von 536,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at