NASDAQ Composite Index-Papier Henry Schein-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henry Schein von vor 5 Jahren gekostet

Am 13.06.2019 wurde das Henry Schein-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 71,39 USD wert. Bei einem Henry Schein-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,401 Henry Schein-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Henry Schein-Papiere wären am 12.06.2024 93,02 USD wert, da der Schlussstand 66,41 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -6,98 Prozent.

Der Marktwert von Henry Schein betrug jüngst 8,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at