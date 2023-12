NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IDEXX Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 420,63 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,377 IDEXX Laboratories-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.12.2023 1 263,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 531,35 USD belief. Mit einer Performance von +26,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

IDEXX Laboratories erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

