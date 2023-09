NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Independent Bank bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Independent Bank-Anteile an diesem Tag 19,61 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 509,944 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 224,89 USD wert. Damit wäre die Investition um 7,75 Prozent gesunken.

Independent Bank war somit zuletzt am Markt 383,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at