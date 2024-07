NASDAQ Composite Index-Papier Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.07.2019 wurde das Innodata-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1,20 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 833,333 Innodata-Aktien. Die gehaltenen Innodata-Anteile wären am 19.07.2024 14 708,33 USD wert, da der Schlussstand 17,65 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 370,83 Prozent erhöht.

Innodata wurde am Markt mit 507,49 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at