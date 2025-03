Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite kletterte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 2,27 Prozent auf 18 188,59 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,47 Prozent auf 18 046,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 784,05 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 18 210,05 Punkte, das Tagestief hingegen 18 030,68 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.02.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 286,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.12.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 20 031,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 16 428,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 fiel der Index bereits um 5,66 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 238,24 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (+ 10,43 Prozent auf 335,72 USD), Innodata (+ 10,28 Prozent auf 46,12 USD), Steven Madden (+ 9,59 Prozent auf 27,43 USD), Microvision (+ 9,46 Prozent auf 1,62 USD) und American Superconductor (+ 8,82 Prozent auf 21,59 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-8,96 Prozent auf 15,04 USD), Harvard Bioscience (-5,85 Prozent auf 0,60 USD), Geron (-3,85 Prozent auf 1,75 USD), Elbit Systems (-3,73 Prozent auf 395,50 USD) und TransAct Technologies (-3,55 Prozent auf 3,80 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 51 100 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3,024 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at