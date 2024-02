NASDAQ Composite Index-Papier Lam Research-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lam Research-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Lam Research-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Lam Research-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lam Research-Aktie 52,48 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lam Research-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,549 Lam Research-Aktien. Die gehaltenen Lam Research-Aktien wären am 14.02.2024 174 485,52 USD wert, da der Schlussstand 915,70 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 644,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lam Research einen Börsenwert von 117,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at