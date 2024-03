NASDAQ Composite Index-Papier Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Landstar System von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Landstar System gewesen.

Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 61,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,621 Landstar System-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.03.2024 auf 187,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 304,54 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 204,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Landstar System eine Börsenbewertung in Höhe von 6,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at