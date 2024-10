NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LKQ-Aktien verlieren können.

Am 09.10.2021 wurden LKQ-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190,404 LKQ-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 277,23 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 08.10.2024 auf 38,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,23 Prozent.

LKQ wurde am Markt mit 10,16 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at