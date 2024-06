NASDAQ Composite Index-Papier Macatawa Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Macatawa Bank von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Macatawa Bank-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Macatawa Bank-Anteile betrug an diesem Tag 10,24 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Macatawa Bank-Aktie investiert hat, hat nun 97,656 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.06.2024 gerechnet (13,74 USD), wäre das Investment nun 1 341,80 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 34,18 Prozent.

Jüngst verzeichnete Macatawa Bank eine Marktkapitalisierung von 471,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at