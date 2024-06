NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Oracle-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Oracle-Anteile an diesem Tag bei 82,90 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 120,627 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 018,09 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 10.06.2024 auf 124,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 50,18 Prozent vermehrt.

Alle Oracle-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 344,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

