NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen OraSure Technologies-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das OraSure Technologies-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 8,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 124,859 OraSure Technologies-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 20.06.2024 5 106,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,54 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 48,93 Prozent.

Der OraSure Technologies-Wert an der Börse wurde auf 313,56 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at