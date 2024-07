NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Park-Ohio-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 32,85 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 304,414 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 601,22 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 01.07.2024 auf 24,97 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 601,22 USD entspricht einer negativen Performance von 23,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte Park-Ohio einen Börsenwert von 338,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

