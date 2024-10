NASDAQ Composite Index-Papier Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Park-Ohio-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers betrug an diesem Tag 47,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,128 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 30,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,32 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 34,68 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 413,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at