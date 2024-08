NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PDF Solutions-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 27.08.2021 wurde das PDF Solutions-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22,44 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das PDF Solutions-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 445,633 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2024 auf 31,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 010,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40,11 Prozent gleich.

PDF Solutions markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at