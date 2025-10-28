NASDAQ Composite Index-Papier PDF Solutions-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PDF Solutions-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in PDF Solutions-Aktien verdienen können.

Die PDF Solutions-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 527,704 PDF Solutions-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der PDF Solutions-Aktie auf 28,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 160,95 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51,61 Prozent angezogen.

PDF Solutions wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at