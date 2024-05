NASDAQ Composite Index-Papier Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: Über diese Dividende können sich Peoples Bancorp of North Carolina-Aktionäre freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende zahlt Peoples Bancorp of North Carolina.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Peoples Bancorp of North Carolina am 02.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,76 USD zu zahlen. Damit wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,56 Prozent aufgestockt. Alles in allem schüttet Peoples Bancorp of North Carolina 5,11 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vorjahresvergleich um 3,65 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina-Stockdividendenrendite

Via NASDAQ beendete die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 30,99 USD. Für das Jahr 2023 verzeichnet das Peoples Bancorp of North Carolina-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 2,21 Prozent betrug

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Kurs von Peoples Bancorp of North Carolina via NASDAQ 8,74 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 48,63 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Peoples Bancorp of North Carolina

Peoples Bancorp of North Carolina-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Peoples Bancorp of North Carolina steht aktuell bei 168,405 Mio. USD. Das Peoples Bancorp of North Carolina-KGV beträgt aktuell 11,17. 2023 setzte Peoples Bancorp of North Carolina 94,590 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD.

Redaktion finanzen.at