NASDAQ Composite Index-Papier Perficient-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Perficient von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Perficient-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 49,140 Perficient-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 680,59 USD, da sich der Wert eines Perficient-Papiers am 03.07.2024 auf 74,90 USD belief. Das entspricht einem Plus von 268,06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Perficient belief sich zuletzt auf 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at