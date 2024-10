NASDAQ Composite Index-Papier Perficient-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Perficient von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Perficient-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Perficient-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58,19 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Perficient-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 171,851 Perficient-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 053,79 USD, da sich der Wert eines Perficient-Anteils am 01.10.2024 auf 75,96 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 30,54 Prozent.

Perficient wurde am Markt mit 2,66 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at