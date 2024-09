NASDAQ Composite Index-Papier Perficient-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Perficient-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Perficient eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Perficient-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Perficient-Papier bei 62,28 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Perficient-Aktie investiert hat, hat nun 16,057 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.09.2024 auf 75,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 210,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21,03 Prozent vermehrt.

Alle Perficient-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at