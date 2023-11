NASDAQ Composite Index-Papier Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Petroleum Geo-Services ASA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien verlieren können.

Petroleum Geo-Services ASA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse OSL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Petroleum Geo-Services ASA-Papier 72,80 NOK wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 NOK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 137,363 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2023 auf 10,20 NOK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 401,10 NOK wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 85,99 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 9,73 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at